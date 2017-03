Plus d'infos sur le spectacle Shirley Et Dino à Yerres

« Dino fait son craneur, Shirley sa craneuse »Un nouveau spectacle, un vrai tournant ! Tout y est : le charme, la comédie et la générosité de l'Italie.En 2006, Gilles participe au conte musical « Le Soldat Rose » de Louis Chédid. Suite à cette expérience, le désir de chanter s'est imposé. C'est le début d'une formidable aventure. Les parents de Gilles sont italiens. Enfant, il écoute les magnifiques mélodies que diffuse le transistor réglé en permanence sur la station Radio Italia. Le répertoire s'impose : les chansons italiennes de Come Prima à Da una lacrima sul viso en passant par tu vuo'fa' l'Americano ouBella Ciao !... Pour autant, il ne s'agit pas d'un simple tour de chant mais d'un spectacle original où la chanson croise la comédie (à l'italienne). Et pas de Dino sans Shirley ! Elle profite du show de Dino pour faire sa crâneuse. Elle le rejoint sur scène, chante, danse, joue les présentatrices, les pin-up, change de robe à chaque apparition. Ca n'est plus tout à fait la même ni tout à fait une autre... et entre deux chansons, on retrouve, avec bonheur, le duo dans ses improvisations