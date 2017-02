Plus d'infos sur le spectacle Piano Furioso à Tigery

Deuxième volet du spectacle Maestro Furioso, vu à ce jour par plus de 10 000 spectateurs !

On se souvient du moment où Ramade nous relit sa lettre à Elise, déchiffre sa couette, joue Ray Charles, Gerschwin, Schubert, Freddy Mercury, Mozart, Chopin et les autres

Dans Piano Furioso, Ramade nous raconte les chemins pianistiques pavés de cauchemardesques cours de solfèges, d'interminables gammes et nous dévoile sa méthode « j'ose ». Il en a pris pour perpète avec ses nuits de piano bar, sa passion pour l'opéra, son penchant pour le Rock et sa folie communicative !

Insatiable baroudeur, ce touche-à-tout a fait de la dispersion un art. Il déchiffre, improvise, chante et construit sous vos oreilles ébahies son dernier Opus, un moment musical et théâtral à son image : insolent, passionné, inclassable mais conseillé aux âmes sensibles.

« Sur le podium des auteurs les plus joués dAvignon deux monstres sacrés occupent les deux premières marchesMolière surplombe Shakespeare, juste à côté deux se tient un homme bien vivant celui-là, il sappelle Gilles Ramade » Le Monde

« Gilles Ramade rend hommage à la musique et au spectacle vivant tout simplement, avec beaucoup de talent, de perfection et une générosité étincelante. Ce show est un moment dintimité entre lartiste et le public La musique ne vous a jamais semblé aussi accessible ! » La Théâtrothèque