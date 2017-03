Plus d'infos sur le spectacle Les Insolents à Tigery

LES INSOLENTS, c'est revendiquer la pertinence de l'impertinence. Et réciproquement, bien entendu.

C'est surtout LE plateau d'humoristes en or massif que vous attendiez sans oser y croire.

Le casting parle de lui même... Blanche Gardin, Pierre-Emmanuel Barré, Dedo, Antoine Schoumsky et Aymeric Lompret !

On y retrouve la quintessence moderne de l'humour qui a quelque chose à dire. On passe du trash à l'absurde, du stand-up aux personnages, du délicat décalage à l'humour noir qui grincehistoire de bien mettre les poings sur les "i" de l'Incorrection, de l'Insolence, l'Impertinence et de l'Irrévérence.

Un plateau varié avec 5 représentants de l'humour d'aujourd'hui pour déranger intelligemment et provoquer un rire salvateur !