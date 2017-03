Plus d'infos sur le spectacle Le Cercle Des Illusionnistes à Sainte Genevieve des Bois

LE CERCLE DES ILLUSIONNISTES« En 1984, alors que se déroule le championnat d'Europe des Nations, Décembre vole un sac dans le métro et y trouve la photo d'Avril. Il la rappelle et ils se rencontrent. Il va lui raconter l'histoire de Jean-Eugène Robert-Houdin, horloger, inventeur, magicien du XIXe siècle.Cette histoire les mènera tous deux sous le coffre de la BNP du boulevard des Italiens, dans le théâtre disparu de Robert-Houdin, devant la roulotte d'un escamoteur, derrière les circuits du Turc mécanique, aux prémices du kinétographe et à travers le cercle des illusionnistes. »Ce spectacle, centré sur l'art de l'illusion, a été récompensé par 3 Molières en 2014. Alors, approchez Mesdames et Messieurs et entrez dans le cercle !Ce spectacle n'est pas accessible aux enfants de moins de 6 ans.