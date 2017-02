Plus d'infos sur le spectacle Stephane Guillon à Ris Orangis

Stéphane Guillon :Mise en scène : Muriel Cousin De et avec : Stéphane Guillon Durée : 1h45Dans une époque ouÌ il semblerait qu'on ait des raisons d'avoir peur de dire ce qu'on pense, et ouÌ la liberté d'expression serait aÌ nouveau aÌ conquérir, le retour de Stéphane Guillon sur scène s'annonce dépoussiérant, rafrai?chissant, libeìrateur et deìsopilant: ses imitations sont réalisées à la perfection et tous ses sketchs nous invitent à la réflexion sur fond de rire constant. Cet artiste n'a pas de limites. Son public est au courant. Sans concession, il dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Oups, rectifions : il dit surtout tout haut ce que personne n'aurait osé penser tant c'est politiquement incorrect. Justement, la politique en prend pour son grade, comme d'habitude. Mais c'est aussi la religion, la famille (recomposée), les réseaux sociaux, la théorie du genre, la fin de vie, qui lui inspirent des réflexions d'une (im)pertinente cruauté. Une intelligence du propos soutenue par une mise en scène et une interprétation aussi efficaces qu'exigeantes. Certifié conforme ? Certifié « A ne pas manquer ! ». Sortir - Télérama