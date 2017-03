Plus d'infos sur le spectacle O Baobab à Ris Orangis

O BAOBABContes et musiques d'Afrique noirePar la Compagnie Atelier de l'Orage Mise en scène de Gilles Cuche Avec Karine Tripier, comédienne/chanteuse et Arnaud Delannoy, musicien/conteurLa Compagnie Atelier de l'Orage invite à voyager à travers des réécritures de contes des quatre coins de la terre, de l'Asie à l'Amérique du Nord. Pour ce nouveau spectacle, elle nous embarque en Afrique et son immense « vivier » de contes et propose un langage scénique original, mêlant théâtre, musique et marionnettes. Au-delà du partage de ces histoires – histoires de sagesse, histoires drôles et naïves - transmises depuis toujours par les griots au pied du grand arbre, c'est à la rencontre de l'autre et de ses différences que sont conviés les jeunes spectateurs, au son d'une musique métisse mêlant instruments traditionnels (comme le balafon, la sanza ou encore la kora) et instruments occidentaux ou fabriqués pour l'occasion (pédale de boucle, guitare électrique, contrebasse poubelle...).A partir de 3 ansDurée : 40 minutes