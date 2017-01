Plus d'infos sur le spectacle Femmes de fermeS à Orsay

Compagnie : Label théâtre & compagnie en accord avec la Compagnie Paméla Ravassard & Henri Dalem

Site compagnie : www.atelier-theatre-actuel.com

Vidéo : https://vimeo.com/152273412

Age préconisé :Tout public

Genre : Théâtre

Durée : 1h15

L'amour, les enfants, les vaches, la lessive, les comptes : les femmes qui vivent aujourd'hui à la ferme en ont fait le choix, mais leur vie demeure un combat. 3 comédiennes mêlent confessions, anecdotes et scènes de la vie quotidienne pour dresser le portrait d'un monde en mutation, dévoilant ce que le quotidien des femmes a d'héroïque. Elles s'adressent à tous les spectateurs, car à la campagne comme à la ville l'évolution de la vie des femmes a bouleversé notre modernité.

Ce spectacle emprunte le sentier ouvert par Raymond Depardon à rebours du boulevard de L'amour est dans le pré, et fait entendre une voix sobre et poignante, trop souvent couverte par le bruit des bêtes, des tracteurs et des hommes.

La presse en parle :

« Les trois comédiennes, au talent remarquable, redonnent vie à celles qui ont si longtemps travaillé dans l'ombre. Ce n'est pas seulement l'histoire de ce qui se passe dans les fermes, c'est surtout l'histoire des femmes. Coup de chapeau également au metteur en scène Henri Dalem. » (L'Est Républicain)

Auteure : Marie-Anne Dalem

Mise en scène : Henri Dalem avec Muriel Racine, Pamela Ravassard, Marie-Aline Roule

Assistant mise en scène : Garlan Le Martelot

Lumières : Cyril Manetta |

Maquillage : Faustine-Léa Violleau

Mentions obligatoires :

Avec le soutien du Conseil Général du Doubs et du Conseil Régional de Franche-Comté

Site web : http://www.mjctati.fr

Infos réservation :

Restauration sur place possible dès 19h Réservation : Association A.R.A.N et Réponses au Sénégal 06.83.66.10.87 - reponsesausenegal91@orange.fr Tarifs : Tarif Normal 24€, Tarif Réduit 18€, Tarif Jeunes (-26 ans) 12€ Renseignements : Maison Jacques Tati , 14 avenue Saint Laurent , 91400 Orsay 01.78.85.40.27 / reservation@mjctati.org / www.mjctati.fr LOCATIONS: Fnac - Carrefour - 0 892 68 36 22 (0,34€/min) - www.fnac.com