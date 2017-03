Plus d'infos sur le spectacle Apéro Polar - Un tranche de poulpe autour d'un verre à Orsay

Compagnie : La Compagnie des Hommes

Site compagnie : www.lacompagniedeshommes.fr

Vidéo : http://www.dailymotion.com/video/x14beh1_apero-polar-2_creation

Age préconisé : Tout public, à partir de 14 ans

Genre : Feuilleton Théâtral

Durée : 2 heures30

Le Poulpe est une collection de romans policiers publiée aux Éditions Baleine, inaugurée en 1995 avec La petite écuyère a cafté de Jean-Bernard Pouy, également directeur de collection originel. Bien que chacun des épisodes soit écrit par un auteur différent, on y suit les aventures d'un même personnage, Gabriel Lecouvreur, un détective surnommé « Le Poulpe ». On retrouve d'autres figures telle que sa compagne Chéryl, coiffeuse de métier ainsi que Gérard, patron du bar restaurant « le Pied de Porc à la Sainte-Scolasse ».

Deux comédiens, dans l'esprit du feuilleton radiophonique d'autrefois, font la lecture théâtralisée de ce premier livre de la série. Des accessoires surgissent telle une pipe, un foulard, une 1664... et l'histoire se déroule à Dieppe ! On retrouve le plaisir du conte et du suspens policier.

La presse en parle

« Une soirée inédite, découpée en quatre épisodes de 30 minutes, autour du polar D'amour et Dope Fraîche, de Caryl Férey et Sophie Couronne.

Une collation sera proposée à l'entracte de ce feuilleton théâtral organisé en partenariat avec. la Scène Nationale Evry Essonne-Théâtre de l'Agora » (Le Parisien)

Une idée mise en oeuvre par Didier Ruiz

Avec en alternance Nathalie Bitan & Laurent Levy ou Mathieu Dion & Myriam Assouline

Mentions obligatoires

En partenariat avec la Scène Nationale Evry Essonne-Théâtre de l'Agora & l'Union Départementale des M.J.C. 91.

Infos réservation :

Restauration sur place possible dès 19h Réservation : Association A.R.A.N et Réponses au Sénégal 06.83.66.10.87 reponsesausenegal91@orange.fr Tarifs : Tarif Normal 24€, Tarif Réduit 18€, Tarif Jeunes (-26 ans) 12€ Renseignements : Maison Jacques Tati , 14 avenue Saint Laurent , 91400 Orsay 01.78.85.40.27 / reservation@mjctati.org / www.mjctati.fr LOCATIONS: Fnac - Carrefour - 0 892 68 36 22 (0,34€/min) - www.fnac.com