Plus d'infos sur le spectacle Fills Monkey à Les Ulis

FILLS MONKEYDe et avec : Yann Coste et Sebastien RambaudMise en scène : Gil GalliotLumière : Nicolas BernollinSon : Patrice Nivot dit "Bichon"Régie tour et plateau : Thierry Tonelli dit "Titi""Un "Stomp" de poche unique au monde à découvrir absolument. Virtuose et hilarant."TÉLÉRAMATantôt poètes, tantôt rêveurs, tantôt batteurs- héros, les Fills Monkey débarquent d'une planète où l'on ne s'exprime et ne pense qu'en rythme. Une planète où, bien sûr, le singe descend de l'homme.Les Fills Monkey ne jouent pas de la batterie... Ils jouent avec ! Ce sont deux sales gosses espiègles qui cherchent toujours à avoir la dernière note. S'ils ne sont jamais aussi heureux que lorsqu'ils jouent ensemble, ils feront tout (et surtout n'importe quoi) pour tenter de se voler la vedette.Leur inventivité et leur humour associés à l'exceptionnelle précision de leur jeu créent auprès du public une euphorisante sensation légère et tribale.Durée 1h15