Plus d'infos sur le spectacle Z Comme Zig Zag à Evry

«Bérangère Jannelle a le théâtre dans la peau et un vrai regard

de metteur en scène.» Emmanuelle Bouchez - Télérama

Vous avez séché vos cours de philo ? Pas de problème, avec Z comme Zigzag nous voilà plongés dans une salle de fac en ébullition. Des tables, des affiches, une photocopieuse et une machine à café. Tout est prêt pour le vrai-faux cours de Gilles et Gilles, deux apprentis philosophes qui empruntent à Gilles Deleuze son goût de la pensée partagée et joyeuse. L'amitié, la musique, la bêtise ou le sport... C'est une pensée en mouvement à laquelle participent les spectateurs auditeurs libres de cet abécédaire théâtral de philosophie. Quant aux plus petits, c'est avec Petit Z qu'ils pourront s'initier à l'art de se poser de (bonnes) questions

Infos réservation :

Tél. 01 60 91 65 65