La municipalité et ses services se mobilisent du 1er au 31 mars, avec les associations et les Maisons de quartier d'Évry pour rendre hommage à toutes les femmes qui luttent pour une égalité réelle.

En France, le travail est sans doute un des derniers terrains de lutte de l'égalité entre les femmes et les hommes, et les combats en la matière sont nombreux. C'est la raison pour laquelle, la Ville d'Évry a souhaité que cette nouvelle édition célébrant la Journée internationale des droits des femmes porte sur la question du travail.

Au programme :

- 18h30

Stand d'information proposé par le CIDFF (Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles).

Médiathèque Albert Camus.

- 19h à 19h30

Avant scène avec l'atelier Théâtre adultes de Marie-Claire Braconneau avec une lecture-théâtre

« À plates coutures » de Carole Thibaut. Une révolte, une prise de conscience ou une révélation, un peu de tout cela à la fois pour un groupe d'ouvrières des ateliers textiles Lejaby à Yssingeaux qui, en 2010, ont commencé le combat pour sauvegarder leur emploi. Sans misérabilisme et sans regard défaitiste... Ça résiste, ?a lutte, ?a vit tout simplement.

- A 19h30

Spectacle « Chemins de dames » présenté par la Compagnie Electron libre. Cette pièce de théâtre originale nous emmène à travers un dialogue entre une femme d'affaires en 2014 et une paysanne bretonne dont le mari est blessé dans les tranchées. Cette création est une mise en scène des problèmes de la délocalisation et du travail des femmes pendant la Grande Guerre. Une belle réflexion sur la condition féminine dans le monde du travail. Représentation suivie d'un échange convivial avec l'équipe artistique, de Sabine Vadez et Céline Bompoint du CIDFF 91.

Médiathèque Albert Camus.

Entrée libre sur réservation

Infos réservation :

Tél. 01 60 91 63 98