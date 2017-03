Plus d'infos sur le spectacle Othello à Evry

Présentée au Festival d'Avignon en 2014, c'est une version militante et contemporaine d'Othello qu'offrent Nathalie Garraud

et Olivier Saccamano.

Le Maure de William Shakespeare est devenu l'Arabe du XXIe siècle : haï et fantasmé. Ce huis clos politique et amoureux est d'une hyper-actualité. Au plus près des spectateurs, dans une petite arène, les trois comédiens

frappent fort et ouvrent une réflexion collective sur l'exercice du pouvoir, le racisme et la place de l'étranger dans les sociétés occidentales.

Site web : http://www.theatreagora.com/othello_1

Infos réservation :

Tél. 01 60 91 65 65