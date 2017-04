Plus d'infos sur le spectacle Héros Fracas à Evry

En partenariat avec la Maison des Jonglages et dans le cadre du festival

Rencontres des Jonglages - 10ème édition

Le spectacle Héros Fracas sera également en tournée Près de chez vous.

Qu'est-ce qu'un héros ? Le quidam qui a soudain un geste héroïque ? Un être mi-homme mi-dieu ou venu d'ailleurs ? Nathan Israël, qui a re?u en 2016 le Prix d'encouragement SACD - création jonglée, et Luna Rousseau ont composé un spectacle mosaïque sur le motif du héros. Deux jongleurs vont se surpasser jusqu'à s'épuiser dans leur quête absolue et magnifiquement vaine. Les massues volent, les cerceaux décollent, enlacent leurs corps... Les deux hommes rivalisent de leur force de super héros, se soutiennent, se portent et exhibent leurs muscles gonflés. Mais lorsqu'on déshabille un héros, que reste-t-il ?

Site web : http://www.theatreagora.com/la-saison/heros-fracas_1

Infos réservation :

Tél. 01 60 91 65 65