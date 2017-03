Plus d'infos sur le spectacle Voyages Avec Ma Tante à Corbeil Essonnes

Une ode savoureuse à l'aventure et à la vie hors norme. Les personnages sont insolites et drôles. Et, les aventures extravagantes sont portées par un succulent humour anglais. Une escapade théâtrale i

Quatre comédiens. Vingt rôles. Un roman anglais hilarant. Giles Havergal qui l'a adapté et en a fait un triomphe à Londres et à Broadway, l'a transformé en une fête de théâtre absolu. Dans une fidélité totale au roman, à sa drôlerie, mais aussi à sa mélancolie et sa profondeur. Car Voyages avec ma Tante est aussi une métaphore de notre monde. De celui d'aujourd'hui. Et qui nous parle certes de la passion des dahlias, des dangers du haschich dans les compartiments de train et de la nécessité de ne pas tripoter les boutons dans les crématoriums, mais aussi de notre capacité à nous adapter, de nos conservatismes, de la peur de l'avenir et surtout de la quête de notre identité. C'est le défit qu'impose la pièce : préserver sa virtuosité réjouissante, son humour dévastateur, mais aussi faire entendre sa nostalgie et sa poignante ivresse.

Nicolas Brian?on

