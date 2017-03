Plus d'infos sur le spectacle L'affiche Des Lauréats Humour En Seine à Corbeil Essonnes

Les lauréats du Tremplin Humour en Seine reviennent à Corbeil-Essonnes afin d'en dévoiler un peu plus sur leur univers ...

:

Alex et sa guitare / Alexis Le Rossignol

Vendredi 31 mars 2017 - 20h30

Théâtre de Corbeil-Essonnes - Salle Goldoni

Quand on aime, on ne compte pas ! Les lauréats du Tremplin Humour en Seine reviennent à Corbeil-Essonnes afin d'en dévoiler un peu plus sur leur univers ... A l'occasion de cette soirée, ils prendront le temps de présenter leur spectacle afin de clôturer tous ensemble l'édition 2016/2017 de Humour en Seine.

- Alexis LE ROSSIGNOL

Prix du Jury Humour en Seine 2016

Alexis Le Rossignol est né dans les Deux-Sèvres.

Il pense que ses racines rurales lui font voir les choses

différemment ...

- ALEX et sa guitare

Extraits du One Man Show «Moi, moche j'ai mes chances»

Prix du Public Humour en Seine 2016

Alex est bien dans sa peau mais la société lui renvoie l'idée qu'il est

moche. Comme tout le monde il ressent le besoin d'être aimé...

Site web : https://www.mjccorbeil.com/humour-en-seine/

Infos réservation :

Tél. 01 64 96 27 69