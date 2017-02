Plus d'infos sur le spectacle Des Rêves Dans Le Sable à Villabe

Un moment unique et magique : on y entre curieux, on en ressort conquis !

Le dessin sur sable allie l'éphémère, et la finesse dans les détails.

Un trait de sable pour faire une dune, une poignée pour faire un nuage, un point pour faire un oeil, un bijou, un flocon de neige.

Lorène Bihorel créé par de simples arrangements de sable devant vos yeux des tableaux époustouflants De l'art en mouvement...

Site web : http://www.villabe.net

Infos réservation :

Tél. 01 69 11 19 71