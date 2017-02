Plus d'infos sur le spectacle M. Et Mme Barbe Bleue à Ris Orangis

M. ET MME BARBE BLEUEPar la Compagnie Caus'toujoursBarbe Bleue, tout le monde connaît. Mais, cette fois-ci, ce sont Monsieur et madame Barbe Bleue qui nous relatent les circonstances de cette troublante affaire. Qui mieux que ces personnages peut nous renseigner sur les évènements et nous émouvoir ?