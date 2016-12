Plus d'infos sur le spectacle Animation De Noël Autour Du Film Julius Et Le Père Noël à Ris Orangis

Le spectacle Animation De Noël Autour Du Film Julius Et Le Père Noël a lieu au dans le cadre des Spectacles de noël 2016 à Ris Orangis.

Venez vivre les fêtes aux Cinoches, dans le cadre des Festivités de Noël à Grand Paris Sud

Julius et le Père Noël de Jacob Ley (Danemark, VF, animation, durée : 1h20)

Noël reste éternellement lié aux croyances de l'enfance. Julius, qui vit dans l'Orphelinat des Grelots, aime ce moment plus que tout car il est persuadé que c'est le Père Noël qui l'y a déposé quand il était bébé. Gregor, un autre pensionnaire plus âgé, n'a jamais accepté l'arrivée de Julius. Il le jalouse, se moque de lui et de ses histoires de Noël. Pourtant, un jour Julius est transporté dans un monde magique où l'on compte sur lui pour sauver Noël car le Père Noël a bel et bien disparu !

A partir de 4 ans

Site web : http://sortir.grandparissud.fr

Infos réservation :

Tél. 01 69 02 72 72