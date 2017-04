Plus d'infos sur le spectacle Commedia Dell'mozarte à Evry

Mozart au pays d'Arlequin. Une fantaisie lyrique itinérante et originale chantée pour tous les publics.

Spectacle professionnel programmé par le réseau des conservatoires de Grand Paris Sud.

Parce que Mozart, c'est gai, plein de vie ! Que sa musique est magique et

enchante les oreilles ! Trois chanteurs d'opéra partagent avec vous leur amour du génial compositeur dans un spectacle fantaisiste itinérant. Dans cette histoire dont les décors épousent ceux des villes du territoire, Mozart croise la route de Pantalone, un sorcier mena?ant, de Colombine, sa servante hardie et d'Arlequin, son valet désobéissant. Et si une pomme empoisonnée venait semer le désordre ?... On va s'amuser !

Dans le cadre du Temps fort : Le Conte.

Infos réservation :

Tél. 00000000