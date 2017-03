Plus d'infos sur le spectacle Criiiic ! à Ris Orangis

CRIIIIC ! Chorégraphie de Brahim Bouchelaghem Interprétation de Moustapha Bellal, Jules Leduc, Alhouseyni N'Diaye, Mamadou SeydiCréation pour 4 danseursCréer pour et par les enfants.Laisser libre cours au merveilleux du quotidien et faire naître des histoires extraordinaires toues droit sorties de l'imaginaire des enfants. Pour sa première création jeune public, c'est l'univers du conte que Brahim Bouchelaghem met en avant. En partenariat avec le conteur Emmanuel De Lattre, ils se réapproprient des histoires imaginaires.Ainsi naissent des personnages hors du commun et un monde merveilleux : un cirque, un labyrinthe, un jeu vidéo et des personnages qui se croisent, se côtoient, s'animent autour des coffres aux histoires. A partir de 6 ansDurée : 47 min