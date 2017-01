Plus d'infos sur le concert Tchaïkovski à Yerres

Tchaïkovski,souffle romantiqueDeux chefs-d'oeuvre de Tchaïkovski.Le Concerto pour violon à la virtuosité redoutable, qui lorgne ouvertement vers la musique tzigane dans le dernier mouvement, recèle en son sein un mouvement lent plein d'une nostalgie lyrique crépusculaire qui touche immédiatement au coeur. C'est ce concerto que le réalisateur Radu Mikaileanu utilisa comme musique principale et ressort de l'intrigue pour son film a succès Le Concert. C'est d'ailleurs la vraie violoniste du film, Sarah Nemtanu, qui interprétera sa partition fétiche toute en virtuosité. Plus romantique, la Cinquième symphonie de Tchaïkovski atteint des sommets de subtilité avec sa valse mélancolique, ou dans son dernier mouvement, magistral et obsessionnel.Programme:Piotr Ilitch TchaïkovskiConcerto pour violon et orchestre en ré majeur, op.35Symphonie n°5 en mi mineur op.64Orchestre de l'Opéra de MassyDirection musicale Constantin RouitsViolon Sarah Nemtanu