Plus d'infos sur le concert La Traviata à Yerres

la traviataOpéra de VerdiLa Traviata, chef-d'oeuvre cruel et sublime, dépeint la gloire et la déchéance d'une courtisane au grand coeur, interprétée par la grande soprano turque Burcu Uyar.Avec La Traviata, Verdi installe sur scène ces femmes que la bourgeoisie fustige. Il donne grandeur tragique et sentiments à celles dont on ne voudrait voir que le corps à marchander. Parce qu'au 19e siècle, le plaisir sexuel ne peut être lié au couple ou à la cellule familiale. La Traviata introduit ainsi à l'opéra une arme redoutable : la vraisemblance et aborde « un sujet actuel ». L'amour que Verdi porte à son héroïne, pour qui il compose sa partition la plus émouvante, transparaît à chaque mesure de ce livret de Piavé d'après La Dame aux Camélias.