Plus d'infos sur le concert Kiz à Tigery

KIZ est un groupe en phase avec son temps, le duo a compris qu'aujourd'hui la musique s'écoute via des vidéos Youtube, et que c'est là le moyen le plus efficace de se faire connaître du plus grand nombre. Sensible à l'univers et au succès grandissant du groupe, les Inrockuptibles ont d'ailleurs appelé le duo à réaliser des vidéos mensuelles pour le magazine. Mais voilà KIZ ne s'arrête pas au constat, au contraire, il propose constamment de nouvelles idées. La génération des musiciens de Home studio est arrivée à maturation et Alice et Marc le prouvent. En partant d'une rythmique simple, en utilisant une table, un piano cassé, une cuillère ou un micro-onde, le groupe superpose les bruits et les frottements jusqu'à créer des beats capables de tenir le morceau sur la longueur. Tous deux très bons chanteurs et multi-instrumentistes, les compères enchaînent les vidéos/concept sur une musique électro pop acoustique. Le duo réalise seul clips et musique et les deux tâches semblent être intimement liées dans le processus de création tant ils déconstruisent leur science de l'arrangement par la mise en image tout en accentuant avec justesse l'humour qu'il y a dans chacune de leurs idées. Sollicité par de nombreux médias français et internationaux, le groupe reste concentré depuis la rentrée sur la création et propose un nouveau titre et un nouveau clip chaque mois.