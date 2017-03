Plus d'infos sur le concert Erik Truffaz Quartet à Sainte Genevieve des Bois

ERIK TRUFFAZ QUARTETS'il est un musicien de jazz reconnu, Erik Truffaz explore aussi d'autres styles musicaux comme le funk, la soul et toutes les musiques du monde, notamment celles d'Afrique. Retrouvez la trompette d'Erik Truffaz, la basse de Marcelo Guiliani, les claviers de Benoît Corboz et la batterie d'Athur Hnatek, sur des airs groovy et uniques. "Doni Doni", leur album, sorti en 2016, reflète d'ailleurs la fusion de sons, horizons et regards dans une « pop instrumentale » éclectique et poétique. Un événement jazzy à ne surtout pas manquer !