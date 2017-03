Plus d'infos sur le concert Tosca à Massy

Tosca Opéra de Giacomo Puccini L'un des plus populaires parmi les opéras du grand répertoire. Un rôle-titre flamboyant, des situations tragiques sur un arrière-plan historique, une musique passionnée. Cette Tosca, composée et créée en 1900, impressionne et bouleverse comme au premier jour. Ce personnage le plus saisissant né de la plume de Puccini, s'inspire d'un de celui créé au théâtre par la grande Sarah Bernhardt. Avec Rome en toile de fond, l'opéra tisse une histoire d'amour et de politique des plus réalistes, sur laquelle plane, dès le lever de rideau, la figure du terrifiant chef de police Scarpia, dont le poison contamine peu à peu cet oppressant huis clos. Tosca, ce sont deux heures d'action et de passion coulées dans un lyrisme torrentiel et une orchestration luxueuse, sur un livret qui a l'efficacité d'un scénario de cinéma. Art, amour, religion, sadisme, complots... Tous les ingrédients du parfait mélodrame s'entremêlent et résonnent avec une force et une modernité intactes. Direction musicale Dominique Rouits - Mise en scène Roberta Mattelli Tosca Mélanie Moussay, Michelle Francis Cook, Chrystelle Di Marco - Cavaradossi Eduardo Sandoval, Javier Palacios - Scarpia Giulio Boschetti, Paolo Ruggiero - Angelotti Tihomir Androlov - Sacristain Giancarlo Tosi - Sciarrone Nikolay Bachev - Spoletta Dimiter Dimitrov Orchestre de l'Opéra de Massy - Choeurs Opera2001