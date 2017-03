Plus d'infos sur le concert Mariano Revivez La Legende à Massy

LUIS MARIANO REVIVEZ LA LÉGENDE "LE SPECTACLE DU CENTENAIRE" Après son triomphe en zénith tout au long de 2014, Luis Mariano Revivez la légende, « spectacle officiel du centenaire», poursuit sa route avec la tournée des théâtres. Henry-Jean Servat, comme il le fait si bien à la télévision et dans les magazines, racontera sur scène les anecdotes, et les moments forts et lumineux de la vie extravagante d'un artiste éternel : LUIS MARIANO . Ce spectacle, autour de la légende Mariano, réunit le jeune ténor Mathieu Sempéré déjà bien connu pour ses interprétations lyrique avec le groupe des Stentors. Accompagnés par le grand orchestre de Richard Gardet, le spectacle ré-insuffle une âme authentique à des chansons immortelles, créées par Francis Lopez, comme ' Mexico ', ' La Belle de Cadix ', ' Maria-Luisa ', ' L'Amour est un bouquet de violettes ',' Rossignol de mes amours' et quantités d'autres qui, depuis plus d'un demi-siècle, nous bercent et nous baignent de joies et de plaisirs. Le monde qui le garde en sa mémoire et en son coeur célébrer son centenaire, Soyez au rendez vous. Ce spectacle est le seul à être soutenu par la famille de Luis Mariano, qui en a fait le spectacle officiel du centenaire de l'artiste