Plus d'infos sur le concert Yves Duteil à Longjumeau

YVES DUTEIL A TRAVERSÉ LES CAPRICES MUSICAUX SANS CICATRICE, EN QUARANTE ANNÉES DE CARRIÈRE. Rebelle sans être virulent, avec justesse et précision, il évoque, au-travers de ses chansons, ses causes et les injustices qu'il combat, ses attachements et ses coups de coeur. Tantôt léger ou grave, jouant volontiers avec les mots au fil de ses quatorze albums souvent récompensés, Yves Duteil s'émeut, dit, offre en partage mais ne larmoie jamais sur le sort du monde. Au fil des années et des albums, depuis ses débuts en 1972, Yves Duteil vit au rythme de cette relation privilégiée, tissée en liberté et en respect avec son public. Toujours passionné, il continue à préférer la création à la nostalgie, et c'est dans cet esprit qu'il poursuit son chemin. Dans ce nouveau spectacle, « Flagrant délice », chronique d'une époque sucrée-salée et douce-amère, où “le temps passe, le temps presse, de réduire notre vitesse”, on trouve pêle-mêle, humour, émotion et tendresse, ancienne chanson et nouvelle création.