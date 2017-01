Plus d'infos sur le concert La Face Caché De La Lune ? à Evry

«Au fil d'un set ponctué d'improvisations bien vues et de compositions

de Thierry Balasse, les secrets de l'enregistrement du disque culte ce

révèlent. Plus qu'un concert, une expérience sonore sing

Avec La Face Cachée de la Lune, le touche-à-tout Thierry Balasse

offre une relecture de The Darkside of the Moon, l'album

mythique des Pink Floyd à l'origine du mouvement underground.

Avec ses musiciens, il part à la recherche des sons de

synthèses et des bruitages que le groupe rock n'a jamais réalisé

en live. Associant des instruments d'époque au meilleur

de la technologie actuelle, ils chantent, tapent du pied, font

sonner des réveils, jouent avec leurs séquenceurs... au plus

près de l'oeuvre des Pink Floyd. Let's rock!

Site web : http://www.theatreagora.com/la-saison/la-face-cachee-de-la-lune_1

Infos réservation :

Tél. 01 60 91 65 65