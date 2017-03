Plus d'infos sur le concert Mohamed Abozekry à Epinay Sous Senart

Un voyage alliant orient et sonorités jazz à l'attitude très rock'n'roll avec le prodige de l'oud égyptien.Il a tout juste 25 ans, et pourtant, il a déjà plusieurs vies et a arpenté une bonne partie de la planète. Mohamed Abozekry, égyptien de naissance, a adopté la France depuis 6 ans, enfin, c'est la France qui l'a adopté. Un tel talent, ça se remarque vite. Il a été consacré meilleur joueur de oud du monde à 18 ans, en 2009 à Damas. Mohamed Abozekry a largement dépassé le cadre du luth arabe, cet instrument dodu et tranchant à la fois. Le jazz, le flamenco, le latino sont ses territoires cousins. Et, comme le confirment deux albums à son nom, il brûle de faire tomber les barrières, sans pour autant brouiller ses fondamentaux. Mohamed Abozekry est évidemment un virtuose de son instrument, certes il impressionne, mais il ne se contente pas d'un Niagara de notes, il fait parler sa musique. Elle raconte.