Plus d'infos sur le spectacle Kamel Le Magicien à Ris Orangis

KAMEL LE MAGICIEN Il a eu le coup de foudre pour la magie à 11 ans. Autodidacte, il a découvert ses premiers numéros avec des boîtes d'allumettes, des oranges, en s'inspirants de livres trouvés au CDI de son collège et de David Copperfield. Aujourd'hui, après avoir bluffé les plus grandes stars internationales comme Jennifer Lopez, Meryl Streep, Jackie Chan, ou Harry Potter lui-même, sur le plateau du Grand Journal, Kamel au sommet de son art et à seulement 34 ans, il est le meilleur prestidigitateur françaisVenez voir Kamel le magicien sur scène avec des tours de magie qui enchanteront les petits et les grands !Durée : 75 minutes soit 01h15